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Сборная Пензенской области стала третьей на этапе зимней спартакиады учащихся России

11:22 | 30.01.2017 | Спорт

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла третье место на втором этапе VIII зимней спартакиады учащихся России, которая завершилась в Саранске.

Сборная Пензенской области стала третьей на этапе зимней спартакиады учащихся России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В соревнованиях принимали участие шорт-трекисты из Башкирии, Мордовии, Татарстана, а также Нижегородской и Пензенской областей.

Честь Пензенской области защищали восемь человек: Альбина Манякина, Алина Быстрова, Диана Мамаева, Анастасия Аверьянова, Даниил Афонькин, Алексей Бахтин, Георгий Гришаев и Денис Смирнов.

Лучшие результаты спортсмены показали в мужской и женской эстафетах на 2 км, где завоевали «серебро». В личном зачете отличилась Альбина Манякина, которая заняла второе место.

По итогам соревнований команда региона вышла в финал спартакиады, который пройдет в Омске 14 марта, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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