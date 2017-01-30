Сборная Пензенской области стала третьей на этапе зимней спартакиады учащихся России Спорт

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла третье место на втором этапе VIII зимней спартакиады учащихся России, которая завершилась в Саранске.

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В соревнованиях принимали участие шорт-трекисты из Башкирии, Мордовии, Татарстана, а также Нижегородской и Пензенской областей.

Честь Пензенской области защищали восемь человек: Альбина Манякина, Алина Быстрова, Диана Мамаева, Анастасия Аверьянова, Даниил Афонькин, Алексей Бахтин, Георгий Гришаев и Денис Смирнов.

Лучшие результаты спортсмены показали в мужской и женской эстафетах на 2 км, где завоевали «серебро». В личном зачете отличилась Альбина Манякина, которая заняла второе место.

По итогам соревнований команда региона вышла в финал спартакиады, который пройдет в Омске 14 марта, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.