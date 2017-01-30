Хоккеист пензенского «Дизеля» забросил шайбу в ворота сборной Южной Кореи Спорт

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Игрок пензенского хоккейного клуба «Дизеля» Александр Тарасов в составе сборной России забросил 13-ю шайбу в ворота сборной Южной Кореи в первом матче Всемирной зимней универсиады в понедельник, 30 января.

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Встреча завершилась со счетом 14:0 в пользу сборной России.

С первых секунд сборная РФ начала атаковать ворота соперника. Оставшись в меньшинстве, хоккеистам удалось забить первый гол. Андрей Ерофеев с близкого расстояния поразил дальний угол ворот. Затем в течение нескольких минут шайбы забросили Никита Сироткин, Дмитрий Кириллов и Вадим Шутов.

Второй период проходил в основном в зоне Южной Кореи, где российская команда методично разыгрывала комбинации. Результатом стали шесть безответных шайб, заброшенных Андреем Алексеевым, Даниилом Ильиным, Станиславом Заборниковым и Кириллом Пилипенко, оформившим дубль.

В заключительном игровом отрезке отличились Дмитрий Кириллов, Владислав Ефремов, Александр Тарасов и Артем Осипов.

Следующий матч мужская студенческая сборная РФ проведет 1 февраля против сборной Латвии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.