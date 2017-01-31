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Пензенская «Юность» обыграла соперниц из Оренбургской области

10:34 | 31.01.2017 | Спорт

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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Пензенская баскетбольная команда «Юность» обыграла «Надежду-2» из Оренбургской области со счетом 64:56 в домашнем матче, состоявшемся в спортивном центре «Юность» в минувший понедельник, 30 января.

Пензенская «Юность» обыграла соперниц из Оренбургской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Стартовый период первой встречи остался за нашими девушками — 21:18. Гостьи сумели навязать борьбу и продолжили прессинг во второй четверти, в которой им удалось отыграть одно очко. На большой перерыв команды разошлись при счете 34:32», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-атташе пензенского клуба Елена Никитина.

Она отметила, что решающим в этой игре стал третий период, который «Юность» завершила со счетом 49:40.

«Зная о настойчивости «Надежды-2», подопечные Татьяны Пашковой не расслабились, сумев удержать свое преимущество в заключительные 10 минут игрового времени», — добавила собеседница агентства.

По словам Елены Никитиной, после данной встречи, где команда набрала 29 очков, ее отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 3 очка.

Второй матч с главными соперницами пензенских спортсменок за первенство в группе «А» состоится в 17.00 вторника, 31 января, в спортивном центре «Юность».
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