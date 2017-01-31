В Пензу на празднование 70-летия отечественного хоккея приедет Александр Кожевников Спорт

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников станет гостем мероприятий, посвященных 70-летию отечественного хоккея, которые пройдут в Пензе в предстоящее воскресенье, 5 февраля.

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«Мы планируем, что к нам в Пензу приедет гость — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Мы его пригласили специально для этих мероприятий», — сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» во вторник, 31 января.

По его словам, уроженец Пензы прибудет в город в тот же день утром на фирменном поезде «Сура».

«В 11.00 он будет на возложении цветов к памятнику [Юрию Моисееву]», — сказал Григорий Кабельский, добавив, что Александр Кожевников также примет участие в награждении ветеранов пензенского хоккея.

По его словам, известный спортсмен проведет мастер-класс для юных хоккеистов клуба «Золотая шайба», начало которого намечено на 13.30, а затем в 15.00 посетит музей хоккейной славы, на открытии которого в СЗК «Дизель-Арена» присутствовал в 2014 году.

«Он обязательно будет принимать участие в автограф-сессиях, и с ним можно будет сфотографироваться. Это будет в перерывах хоккейного матча «Дизеля», — отметил он.