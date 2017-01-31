Музей спорта Пензенской области намечено открыть в 2018 году Спорт

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Музей спорта Пензенской области планируется открыть в начале 2018 года. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

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«Мы готовим создание музея спорта Пензенской области. […] Это работа, конечно, не на один день. Во всяком случае, мы хотим в течение 2017 года провести подготовительную работу. Мы знаем, где он у нас будет — во дворце спорта «Воейков». У нас там уже есть площади, мы сейчас создаем концепцию. […] Мы планируем, чтобы такой музей в начале 2018 года открылся», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» во вторник, 31 января.

По словам министра, к формированию экспозиции привлечены специалисты краеведческого музея.

«Мы сейчас обращаемся ко всем любителям спорта, к ветеранам спорта. Нам нужны, конечно, экспонаты», — отметил Григорий Кабельский.

Он заверил, что их сохранность будет гарантирована, а при желании переданную вещь можно будет забрать в любой момент.

Глава Минспорта пояснил, что предметы для коллекции можно принести непосредственно в ведомство или во дворец единобрств «Воейков».

«Будем готовить сразу несколько экспозиций. В частности, это может быть и история пензенского хоккея, и история олимпизма, история развития видов спорта в Пензенской области, можно [посвятить] истории единоборств наших — много тем, которые будут очень интересны. У нас есть уже такие изюминки, которых ни в каких музеях России точно не будет», — отметил Григорий Кабельский.

В свою очередь директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин выразил уверенность в том, что новый музей не будет конкурировать с экспозицией, посвященной хоккею, которая была открыта на «Дизель-Арене» в 2014 году.

«В области раритетов много — и в майках 1660-х годов еще дети бегают, и инвентарь интересный есть», — сказал он.

Сергей Блохин сообщил, что в экспозицию могут войти экспонаты из коллекции Геннадия Мурашкина, которые считались утерянными после его смерти.

«Два сундука уже нашли. […] Там есть кубки 1960-х годов по хоккею», — пояснил он.