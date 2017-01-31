Стала известна программа празднования 70-летия отечественного хоккея в Пензе Спорт

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 70-летию отечественного хоккея, пройдут в Пензе в предстоящее воскресенье, 5 февраля, сразу на нескольких площадках, в числе которых — «Дизель-Арена», «Золотая шайба» и «Рубин». Об этом сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 31 января.

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Он отметил, что принять участие в них смогут любители спорта всех возрастов и разного профессионального уровня.

Согласно программе мероприятий, торжества начнутся с возложения цветов к памятнику первому игроку хоккейной сборной СССР и олимпийскому чемпиону по хоккею из Пензы, тренеру Юрию Моисееву у дворца спорта «Рубин». В церемонии пример участие заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников, который прибудет специально для участия торжествах. Также Пензу посетит председатель правления межрегионального координационного центра «Поволжье» Владимир Асеев.

В первой половине для в «Рубине» пройдет турнир памяти братьев Евгения и Бориса Субботиных среди взрослых.

В это же время в спорткомплексе «Золотая шайба» состоится детский турнир среди команд Пензы, Кузнецка и Заречного.

В 12.00 на малой арене спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» состоится открытый урок для юных хоккеистов клуба «Золотая шайба», которые стали призерами соревнований, после чего мастер-класс им даст Александр Кожевников.

В 15.00 известный хоккеист посетит музей хоккея в «Дизель-Арене», где планируется его автограф-сессия.

Кроме того, в 15.00 будут названы победители конкурса рисунков, посвященного 70-летию отечественного хоккея. Их работы будут размещены в стенах спортивно-зрелищного комплекса, а сами юные художники получат сувениры на память.

В 15.30 в конференц-зале «Дизель-Арены» состоится встреча болельщиков с ветеранами хоккейной команды «Дизелист», где активных фанатов наградят грамотами регионального Минспорта.

Там же в 16.00 вручат награды ветеранам пензенского хоккея.

С этого же времени и в перерывах хоккейного матча «Дизель» – «Зауралье», который начнется в 17.00, в холле второго этажа будут проходить концертная программа, конкурсы и викторина. Болельщики смогут приобрести сувениры и спортивную атрибутику.

Перед началом матча будут показаны видеоролики, посвященные юбилейной дате и специально снятый короткометражный фильм об истории пензенского хоккея.

Кроме того, в присутствии зрителей будут награждены призеры турнира «Золотая шайба», которые показали свое мастерство в 2016 году. Им передадут инвентарь на общую сумму около 1 млн. рублей.

Также для болельщиков приготовлен сюрприз, который пока держат в секрете.