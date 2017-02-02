В зимних сельских спортивных играх примут участие 27 районов Пензенской области Спорт Никольск, 2 февраля 2017. PenzaNews. Представители 27 районов Пензенской области примут участие в зимних сельских спортивных играх, которые пройдут в Никольске в предстоящую субботу, 4 февраля. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В программе соревнований намечены лыжные гонки, гиревой спорт, состязания дояров, механизаторов, а также семейные турниры по шашкам и шахматам. Торжественная церемония открытия игр состоится в 10.00 на центральной площади Никольска. По итогам соревнований будут отобраны участники для включения в состав сборной команды Пензенской области, которая со 2 по 6 марта в Бердске будет защищать честь региона на VIII всероссийских зимних сельских спортивных играх, сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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