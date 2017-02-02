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В зимних сельских спортивных играх примут участие 27 районов Пензенской области

10:46 | 02.02.2017 | Спорт

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Никольск, 2 февраля 2017. PenzaNews. Представители 27 районов Пензенской области примут участие в зимних сельских спортивных играх, которые пройдут в Никольске в предстоящую субботу, 4 февраля.

В зимних сельских спортивных играх примут участие 27 районов Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В программе соревнований намечены лыжные гонки, гиревой спорт, состязания дояров, механизаторов, а также семейные турниры по шашкам и шахматам.

Торжественная церемония открытия игр состоится в 10.00 на центральной площади Никольска.

По итогам соревнований будут отобраны участники для включения в состав сборной команды Пензенской области, которая со 2 по 6 марта в Бердске будет защищать честь региона на VIII всероссийских зимних сельских спортивных играх, сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области.
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