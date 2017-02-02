Домашние матчи пензенской «Лагуны-УОР» можно будет посмотреть в Интернете

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Прямая трансляция двух домашних матчей пензенской «Лагуны-УОР», которые пройдут в рамках чемпионата России по мини-футболу среди женских команд конференции «Запад», будет организована 3 и 4 февраля.
«Для обеих команд это будут важные матчи. От их результата во многом будет зависеть, кто займет второе место по итогам регулярного чемпионата. Наши девушки очень рассчитывают на поддержку своих болельщиков, которых с каждым матчем на трибунах становится все больше и в свою очередь обещают порадовать хорошей игрой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Лагуны-УОР».
В клубе уточнили, что в настоящее время пензенская команда расположилась на втором месте турнирной таблицы.
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