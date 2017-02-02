Пензенский студент завоевал «серебро» Всемирной зимней универсиады Спорт

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Студент Пензенского государственного университета Владимир Фролов завоевал «серебро» 28-й Всемирной зимней универсиады, которая проходит в Казахстане.

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Лыжник показал второй результат в спринте на 1,6 км классическим стилем.

Победу в этом виде соревнований одержал Иван Люфт из Казахстан, на третью ступень пьедестала почета поднялся россиянин Егор Березин.

Как отмечается на сайте соревнований, в четвертьфинал пробились 30 лучших лыжников. Лучшим по итогам квалификации стал француз Луи Шварц. Вторым финишировал казахстанец Константин Борцов. Третью позицию занял норвежец Кетлл Андре Бьеркрхейм.

Мужской четвертьфинал не обошелся без неприятных сюрпризов. Квалифицировавшись вторым, Константин Борцов имел реальные шансы на медаль. Убежав от основной группы вместе с японцем Фуджиноки Хикари, он не смог на повороте удержать равновесие и упал, тем самым лишив себя шансов на выход в следующую стадию. Та же участь постигла и первого по итогам квалификации — француза Луи Шварца. В итоге он пришел последним.

Количественно в мужском спринте доминировали представители России и Казахстана. В полуфинал прошли сразу по четыре представителя этих сборных. Также в полуфинал пробились по одному спортсмену из Белоруссии, Японии, Норвегии и Чехии.

В полуфинале также не обошлось без падений. Белорусский лыжник Александр Воронов вылетел с трассы, но обошлось без травм. Он смог закончить гонку, отстав от победителя на 1 минуту 20 секунд.

Финал получился российско-казахстанским.

Один из хозяев соревнований Иван Люфт неожиданно за 300 метров до финиша предпринял атаку и ушел от своих конкурентов. В результате второе и третье места заняли россияне Владимир Фролов и Егор Березин.