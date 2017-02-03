Пензенские гимнасты завоевали семь медалей на чемпионате ПФО Спорт

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Пензенские атлеты завоевали семь медалей в последний день чемпионата Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, который завершился во дворце спорта «Буртасы» в пятницу, 3 февраля.

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Соревнования проходили в отдельных видах многоборья: на шести снарядах у мужчин и на четырех — у женщин.

Так, Наталья Капитонова завоевала «золото» в упражнениях на брусьях.

Ильдар Юскаев стал лучшим на коне-махе и кольцах.

Артем Арнаут занял второе место в вольных упражнениях и опорном прыжке.

Сергей Степанов стал третьим на коне-махе и вольных упражнениях, сообщает пресс-служба спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.