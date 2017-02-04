Противостояние «Дизеля» и «Рубина» закончилось поражением пензенской команды Спорт Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил тюменскому «Рубину» в предпоследнем домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся вечером в минувшую пятницу, 3 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Автором единственного гола в ворота гостей стал защитник Максим Семичастнов. В результативном прорыве ему ассистировали Андрей Мнихович и капитан команды Андрей Кузьмин. В составе «Рубина» отличились Артур Скородумов, Андрей Феклистов, Константин Майоров. Итоговый счет матча — 1:3. По итогам 45 матчей «Дизель» заработал 66 очков и расположился на 17 строчке турнирной таблицы. Следующую встречу пензенский клуб проведет с курганским «Зауральем» в предстоящее воскресенье, 5 февраля, в 17.00. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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