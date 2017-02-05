В пензенском социально-педагогическом колледже прошел день зимних видов спорта
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Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. День зимних видов спорта, посвященный третьей годовщине Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, состоялся в пензенском социально-педагогическом колледже в минувшую субботу, 4 февраля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Праздник был организован силами студенческого педагогического отряда «Феникс».
Для студентов первого и второго курсов были организованы две тематические площадки.
В актовом зале была открыта выставка атрибутики Олимпиады, а также фотовыставка.
В рамках мероприятия студенты посмотрели видеоролики с победными моментами сборной России, а затем поучаствовали в зимней викторине.
После этого молодые люди могли примерить копии олимпийских медалей, спортивные костюмы, почувствовать себя факелоносцем и сфоторграфироваться.
В спортивном зале была проведена мини-олимпиада, в которой приняли участие команды от каждой группы. Турнир начался с эстафеты Олимпийского огня. Студенты соревновались в биатлоне, хоккее, керлинге и скелетоне.
Закрытие мини-олимпиады началось с творческого конкурса кричалок.
Каждой группе, принимавшей участие в турнире, вручили памятные дипломы.