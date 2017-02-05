Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил «Зауралью» из Кургана со счетом 3:4 Спорт

Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил клубу «Зауралье» из Кургана со счетом 3:4 в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги в воскресенье, 5 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде борьба шла на равных — обе команды забросили по одной шайбе: сначала отличился Александр Ремов из «Зауралья», а затем — Андрей Мнихович из «Дизеля».

В середине второго игрового отрезка Антон Рехтин вывел курганскую команду вперед, на что точным ударом ответил Алексей Шубин из «Дизеля». Через 5 минут Матвей Тымченко зажег красный свет за воротами пензенского клуба, но уже через 14 секунд Александр Мокшанцев из «Дизеля» сравнял счет.

В финальные 20 минут команды поочередно атаковали ворота соперника. Игроки бросались на лед, защищая ворота. Несмотря на усилия защитников «Дизеля», за 2 минуты до конца игры Александр Петров из «Зауралья» сумел забросить шайбу, поставив точку в матче.

Таким образом, после 46 игр пензенская команда набрала 66 очков и расположилась на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Перми с «Молотом-Прикамьем» 13 февраля.