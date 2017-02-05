01:20:46 Понедельник, 6 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил «Зауралью» из Кургана со счетом 3:4

19:27 | 05.02.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил клубу «Зауралье» из Кургана со счетом 3:4 в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги в воскресенье, 5 февраля.

Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил «Зауралью» из Кургана со счетом 3:4. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде борьба шла на равных — обе команды забросили по одной шайбе: сначала отличился Александр Ремов из «Зауралья», а затем — Андрей Мнихович из «Дизеля».

В середине второго игрового отрезка Антон Рехтин вывел курганскую команду вперед, на что точным ударом ответил Алексей Шубин из «Дизеля». Через 5 минут Матвей Тымченко зажег красный свет за воротами пензенского клуба, но уже через 14 секунд Александр Мокшанцев из «Дизеля» сравнял счет.

В финальные 20 минут команды поочередно атаковали ворота соперника. Игроки бросались на лед, защищая ворота. Несмотря на усилия защитников «Дизеля», за 2 минуты до конца игры Александр Петров из «Зауралья» сумел забросить шайбу, поставив точку в матче.

Таким образом, после 46 игр пензенская команда набрала 66 очков и расположилась на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Перми с «Молотом-Прикамьем» 13 февраля.

Актуальное
Читайте также
В Пензе в библиотеке для детей и юношества пройдет неделя национальной литературы В Пензу доставили ковчег с частицей мощей святителя Луки
Пензенский «Дизелист» проведет четыре игры на выезде В Шемышейке спасатели отработали действия при утечке газа в многоквартирном доме
Надежда Бажина в паре с Кристиной Ильиных завоевала «золото» Кубка России Вячеслав Беликов избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама