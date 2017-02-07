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В Пензе утвержден состав оргкомитета Спартакиады пенсионеров России

15:19 | 07.02.2017 | Спорт

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Оргкомитет IV Спартакиады пенсионеров России сформирован в Пензе.

В Пензе утвержден состав оргкомитета Спартакиады пенсионеров России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его состав утвержден распоряжение правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Координатором работы по подготовке к проведению в финальных соревнований спартакиады выступит министерство физической культуры и спорта Пензенской области.

Председателем оргкомитета назначен вице-губернатор Валерий Савин, а его заместителем — глава регионального Минспорта Григорий Кабельский.

Начальник отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры Минспорта Пензенской области Наталья Лобанова будет выполнять обязанности секретаря оргкомитета.

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Также в состав вошли председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ Михаил Буданов, министр образования Александр Воронков, замглавы Минспорта Владимир Жучков, председатель федерации профсоюзов Николай Котов, начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ регионального УМВД Анатолий Тырханов и министр финансов Любовь Финогеева.

Кроме того, оргвопросами займутся мэр Виктор Кувайцев, начальник областного управления культуры и архива Татьяна Курдова, председатель регионального отделения ДОСААФ России Михаил Носачев, начальник управления делами губернатора и правительства Владимир Орешкин, руководитель управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Евгений Сиротский и министр здравоохранения Владимир Стрючков.
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