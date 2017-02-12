Наставник пензенского «Дизеля» взял на выезд 26 игроков Спорт

Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Главный тренер пензенского клуба «Дизель» Сергей Лопушанский взял 26 игроков для участия в последней выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги в период с 13 по 19 февраля.

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Это вратари Станислав Жучин и Алексей Семенов, защитники Павел Канарский, Иван Сухих, Максим Томкин, Филипп Пангелов-Юлдашев, Дмитрий Синицын, Максим Семичастнов, Александр Большаков и Алексей Волгин.

Кроме того, на выезд отправились нападающие Николай Владимиров, Георгий Бусаров, Давид Думбадзе, Игорь Зотов, Кирилл Никоноров, Алексей Шубин, Дмитрий Тарасов, Виктор Луговской, Илья Ямкин, Андрей Мнихович, Александр Мокшанцев и Андрей Кузьмин.

В предварительном списке запасных числятся Павел Яценков, Сергей Грибанов, Александр Тарасов и Алексей Мастрюков.

В понедельник, 13 февраля, «Дизелю» предстоит встреча с командой «Молот-Прикамье», через день — с нижнетагильским «Спутником», 17-го числа – с ижевской «Ижсталью», а еще через сутки — с нефтекамским «Торосом».

К настоящему времени пензенский клуб после 46 проведенных игр набрал 66 очков. Это позволило занять ему лишь 18 строчку турнирной таблицы.