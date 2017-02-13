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Четыре футболистки пензенской «Лагуны-УОР» вошли в состав сборной России

10:12 | 13.02.2017 | Спорт

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Четыре игрока пензенского женского мини-футбольного клуба вошли в состав сборной России для участия в гостевых товарищеских поединках с национальной командой Чехии, которые пройдут 17 и 18 февраля.

Четыре футболистки пензенской «Лагуны-УОР» вошли в состав сборной России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в составе сборной России против чешской команды сыграют полевые игроки Ксения Олькова, Ольга Тигина, Александра Чернова и Лиана Юхаева.

Помимо них честь страны будут отстаивать Анастасия Дурандина, Эльнара Гамидова, Анара Курманова, Елизавета Никитина из санкт-петербургской «Авроры», Дина Данилова и Валерия Хлебосолова из московского «Торпедо-МАМИ», Варвара Бычкова из московской «Спарты-Свиблово», Алина Ефипова из «Снежаны-Котельники», Наталья Пацекина из «ОрелГУ» и Марина Федорова из севастопольского «Детонатора».

Ворота национальной сборной будут защищаь Линда Суханова из «Авроры», Мария Гусева из «ОрелГУ» и Ирина Назарова из «Снежаны-Котельники».

В настоящее время сборная России по мини-футболу под руководством старшего тренера Евгения Кузьмина ведет подготовку к играм, сообщает пресс-служба «Лагуны-УОР».
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