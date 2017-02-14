На капремонт 9 теннисных кортов в Пензе намечено потратить 18 млн. рублей Спорт Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Открытый конкурс на выполнение капитального ремонта девяти теннисных кортов спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в Пензе объявлен на официальном портале госзакупок. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Заказчиком является государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Пензенской области». Начальная (максимальная) цена договора составляет 18 млн. 437 тыс. 300 рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета региона и за счет средств приносящей доход деятельности. Работы необходимо выполнить до 17 июля 2017 года. Читайте также

Иван Белозерцев и Юрий Дворянинов выиграли теннисный турнир среди ветеранов Сопоставление конкурсных заявок состоится во дворце спорта «Олимпийский» 24 марта. Предполагается, что исполнитель полностью демонтирует существующее покрытие, после чего уложит новое, на которое впоследствии будет нанесена необходимая разметка. Спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный» располагается на улице Измайлова в Пензе. Введен в эксплуатацию в июле 2008 года. В состав комплекса входят 25 теннисных кортов, два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, шесть площадок для пляжного волейбола, одна для роликов, три мини-футбольных песчаных поля, детская площадка, пляжная зона для отдыхающих. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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