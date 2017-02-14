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На капремонт 9 теннисных кортов в Пензе намечено потратить 18 млн. рублей

20:20 | 14.02.2017 | Спорт

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Открытый конкурс на выполнение капитального ремонта девяти теннисных кортов спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в Пензе объявлен на официальном портале госзакупок.

На капремонт 9 теннисных кортов в Пензе намечено потратить 18 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заказчиком является государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Пензенской области».

Начальная (максимальная) цена договора составляет 18 млн. 437 тыс. 300 рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета региона и за счет средств приносящей доход деятельности.

Работы необходимо выполнить до 17 июля 2017 года.

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Сопоставление конкурсных заявок состоится во дворце спорта «Олимпийский» 24 марта.

Предполагается, что исполнитель полностью демонтирует существующее покрытие, после чего уложит новое, на которое впоследствии будет нанесена необходимая разметка.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный» располагается на улице Измайлова в Пензе. Введен в эксплуатацию в июле 2008 года.

В состав комплекса входят 25 теннисных кортов, два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, шесть площадок для пляжного волейбола, одна для роликов, три мини-футбольных песчаных поля, детская площадка, пляжная зона для отдыхающих.
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