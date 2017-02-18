Шесть медалей завоевала сборная Пензенской области на первенстве ПФО по дзюдо Спорт

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Члены сборной Пензенской области завоевали три золотых, две серебряные и одну бронзовую медали первенства Приволжского федерального округа, которое проходит на базе дворца единоборств «Воейков».

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«Денис Кулагин, Никита Горбатов и Нина Машина по итогам первого дня турнира завоевали золотые медали, Альфия Дашкина и Данила Козлов стали серебряными призерами, а Александр Белов занял почетное третье место», — сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Он пояснил, что лидеры определяются по сумме набранных очков в личном и командном зачете, а также демонстрации техники.

«Это новые правила, которые призваны сделать олимпийский вид спорта более зрелищным, техничным и красивым», — уточнил собеседник агентства.

Эдуард Копылов добавил, что в воскресенье, 19 февраля, пройдут финальные поединки и торжественная церемония закрытия соревнований, которые являются отборочным этапом перед первенством России.

«В марте лучшие дзюдоисты со всей страны будут демонстрировать мастерство в Архангельске», — резюмировал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.