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Пензенские «Буртасы» примут чемпионат ПФО по художественной гимнастике

14:01 | 19.02.2017 | Спорт

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 21 по 23 февраля.

Пензенские «Буртасы» примут чемпионат ПФО по художественной гимнастике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в нем примут девушки 2001 года рождения и старше, которые будут выступать по программе мастеров спорта.

Соревнования пройдут в индивидуальной программе и групповых упражнениях, где спортсменкам предстоит показать мастерство с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.

Пензенскую область на соревнованиях представят сборная в групповых упражнениях под руководством тренеров Ирины Филатовой и Юлия Богацковой, Дарья Зайцева, Карина Давыдова, Александра Жулитова, Юлия Васякина, Марина Лощинина, Карина Трушина и Елизавета Луговских, сообщает пресс-служба дворца спорта «Буртасы».
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