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Сборная Пензенской области заняла второе место на первенстве ПФО

14:12 | 19.02.2017 | Спорт

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла второе место на первенстве Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей в возрасте до 15 лет по итогам демонстрации техники 4 кю в ката-группе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Сборная Пензенской области заняла второе место на первенстве ПФО

Фото: федерация дзюдо Пензенской области

«Первое место завоевали дзюдоисты команды Самара-1, а третье — Самара-2», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в личном зачете лучшими в своих группах признаны воспитанники пензенской школы Денис Кулагин, Никита Горбатов и Нина Машин.

«Альфия Дашкина и Данила Козлов удостоены дипломов за второе место, Александр Белов показал третий результат на татами», — отметил Эдуард Копылов.

По его словам, победители соревнований будут объявлены в воскресенье, 19 февраля, по результатам командного зачета и подсчета суммы набранных очков.

«За медали в 18 весовых категориях борьбу ведут юноши и девушки 2003–2004 годов рождения. Соревнования в Пензе являются отборочным этапом перед первенством России, которое пройдет в Архангельске во второй половине марта.
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