Игорь Пывин назначен главным тренером пензенского «Зенита» Спорт

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. 49-летний Игорь Пывин назначен главным тренером пензенского футбольного клуба «Зенит», участвующего в первенстве России среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в администрации клуба в воскресенье, 19 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее наставник продолжительное время работал с футбольным клубом «Локомотив» из города Лиски.

Первый матч в рамках весенней стадии первенства «Зениту» предстоит провести на выезде 9 апреля с командой «Торпедо-Москва». Дома футболисты сыграют 16 апреля, когда их соперником будет «Калуга».

На данный момент пензенский клуб располагается на 12 — предпоследней — строчке турнирной таблицы.

Пывин Игорь Вячеславович родился в Воронеже 4 августа 1967 года.

Является воспитанником воронежского футбола. Начал заниматься этим видом спорта с 11 лет.

Его первым профессиональным клубом стала «Стрела».

С 1989 по 1990 годы выступал в семилукском «Химике».

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Впоследствии играл в воронежском «Буране», который после распада СССР стартовал в турнире любителей.

Второй круг сезона 1992 года начал в «Факеле», однако в Высшей лиге провел лишь семь матчей.

В 1995 году перешел в норвежский «Стриндхейм».

С 1996 по 2007 годы играл в лискинском «Локомотиве».

Всего в чемпионатах СССР и России на профессиональном уровне провел 510 матчей, в которых забил 56 мячей.

С января 2007 года работал наставником выступающего в первенстве Воронежской области дубля лискинского «Локомотива», с 5 сентября того же года — главный тренер основного состава.

26 декабря 2008 года получил аттестацию категории «B».