Пензенский «Дизель» завершил выступление в чемпионате ВХЛ на 19 месте Спорт

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» завершил выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2016–2017 на 19 месте турнирной таблицы.

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Свой последний матч команда провела на выезде — в Нефтекамске, где потерпела поражение от местного «Тороса», хоккеисты которого забили в ворота «Дизеля» четыре шайбы. Пензенцы ответили лишь точным ударом защитника Максима Семичастнова. Итог встречи — 4:1.

На данный момент определены все участники плей-офф.

16 соискателей главного трофея лиги — «Братины» — в первом раунде плей-офф разделены на пары согласно местам, занятым в регулярном чемпионате ВХЛ.

«Торпедо» сыграет с «Ижсталью», «Сарыарка» со «Звездой», «Торос» с «Динамо», ТХК с «Рубином». Матчи состоятся 24, 25 и 28 февраля, а также 1 марта и, если понадобится, 4, 6 и 8 марта.

Кроме того, зрители увидят матчи команд «СКА-Нева» и «Рязань», «Спутник» и «Ермак», «Динамо» и «Нефтяник», «Зауралье» и «Сокол». Они пройдут 25, 26 февраля, 1, 2 марта, а также при необходимости 5, 7 и 9 марта.

Борьба в сериях матчей 1/8, 1/4 и 1/2 финала и финале будет вестись до четырех побед. Серия матчей за третье место не проводится.

Бронзовые награды получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.