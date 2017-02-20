18:08:41 Понедельник, 20 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский «Дизель» завершил выступление в чемпионате ВХЛ на 19 месте

09:16 | 20.02.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» завершил выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2016–2017 на 19 месте турнирной таблицы.

Пензенский «Дизель» завершил выступление в чемпионате ВХЛ на 19 месте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Свой последний матч команда провела на выезде — в Нефтекамске, где потерпела поражение от местного «Тороса», хоккеисты которого забили в ворота «Дизеля» четыре шайбы. Пензенцы ответили лишь точным ударом защитника Максима Семичастнова. Итог встречи — 4:1.

На данный момент определены все участники плей-офф.

16 соискателей главного трофея лиги — «Братины» — в первом раунде плей-офф разделены на пары согласно местам, занятым в регулярном чемпионате ВХЛ.

«Торпедо» сыграет с «Ижсталью», «Сарыарка» со «Звездой», «Торос» с «Динамо», ТХК с «Рубином». Матчи состоятся 24, 25 и 28 февраля, а также 1 марта и, если понадобится, 4, 6 и 8 марта.

Кроме того, зрители увидят матчи команд «СКА-Нева» и «Рязань», «Спутник» и «Ермак», «Динамо» и «Нефтяник», «Зауралье» и «Сокол». Они пройдут 25, 26 февраля, 1, 2 марта, а также при необходимости 5, 7 и 9 марта.

Борьба в сериях матчей 1/8, 1/4 и 1/2 финала и финале будет вестись до четырех побед. Серия матчей за третье место не проводится.

Бронзовые награды получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.
Актуальное
Читайте также
В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач В Пензе для двоих наркозависимых разработаны индивидуальные программы реабилитации
Яна Смердова завоевала «золото» первенства России по спортивной ходьбе В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий
Житель Пензы отсудил у управляющей компании «Лев» 5 тыс. рублей за комаров в квартире Житель Тамалинского района получил ножевое ранение в центре Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама