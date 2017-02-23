Пензенские гимнастки выиграли общекомандный зачет чемпионата ПФО Спорт Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Пензенские спортсменки выиграли общекомандный зачет домашнего чемпионата Приволжского федерального округа по художественной гимнастике, завершившегося на базе дворца спорта «Буртасы» в четверг, 23 февраля. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В личном многоборье в индивидуальной программе первое и второе места заняли Дарья Зайцева и Елизавета Луговских соответственно. Команда Пензенской области в составе Дарьи Зайцевой, Карины Давыдовой, Елизаветы Луговских, Юлии Васякиной, Карины Трушиной и Полины Хониной по итогам чемпионата набрала 396,95 балла и заняла первое место. Вторую сумму баллов — 374,15 – набрали гимнастки Нижегородской области. На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсменки из Татарстана с суммой 340 баллов, сообщает пресс-служба областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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