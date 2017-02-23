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Пензенские гимнастки выиграли общекомандный зачет чемпионата ПФО

14:30 | 23.02.2017 | Спорт

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Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Пензенские спортсменки выиграли общекомандный зачет домашнего чемпионата Приволжского федерального округа по художественной гимнастике, завершившегося на базе дворца спорта «Буртасы» в четверг, 23 февраля.

Пензенские гимнастки выиграли общекомандный зачет чемпионата ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В личном многоборье в индивидуальной программе первое и второе места заняли Дарья Зайцева и Елизавета Луговских соответственно.

Команда Пензенской области в составе Дарьи Зайцевой, Карины Давыдовой, Елизаветы Луговских, Юлии Васякиной, Карины Трушиной и Полины Хониной по итогам чемпионата набрала 396,95 балла и заняла первое место.

Вторую сумму баллов — 374,15 – набрали гимнастки Нижегородской области.

На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсменки из Татарстана с суммой 340 баллов, сообщает пресс-служба областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.
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