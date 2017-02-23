Пензенская область заняла 49 место в рейтинге командных игровых видов спорта Спорт

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 49 место в восьмом рейтинге командных игровых видов спорта, составленном фондом «Петербургская политика» и газетой «Спорт-Экспресс» по состоянию на 1 января 2017 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он подготовлен на основании выступлений российских клубов в наиболее популярных игровых видах спорта, в числе которых футбол, хоккей с шайбой и мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби и водное поло.

В сводном рейтинге Пензенская область набрала 5 тыс. 600 баллов.

По отдельным видам спорта отмечаются следующие результаты: в футболе регион немного улучшил свои позиции, поднявшись с 58–60 на 57 место, в хоккее с шайбой с 29 на 24 место, в баскетболе — с 34 на 28, в регби — с 10 на 6.

В мини-футболе регион не смог удержать 11 место, опустившись на 15 позицию.

В волейболе Пензенская область вошла в число лидеров падения, выбыв из рейтинга.

Согласно представленным данным, по итогам седьмого рейтинга, который был составлен на 1 июля 2016 года, Пензенская область делила 48 и 49 места с Адыгеей. Тогда в активе региона было 5 тыс. 640 баллов.

Еще раньше — по состоянию на 1 января 2016 года — Пензенская область занимала 47 место, на которое она опустилась с 39-й.