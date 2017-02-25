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Пензенский «Дизелист» в овертайме обыграл «Локо-Юниор»

16:36 | 25.02.2017 | Спорт

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» обыграл «Локо-Юниор» из Ярославля со счетом 2:1 в домашнем матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), который состоялся в субботу, 25 февраля.

Пензенский «Дизелист» в овертайме обыграл «Локо-Юниор»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первая шайба в игре была заброшена в середине второго периода. Отличился Алексей Соловьев из «Дизелиста».

Ответить команда из Ярославля смогла лишь в середине финальной двадцатиминутки: большинство реализовал Артем Кокшаров.

До конца встречи командам не удалось выявить победителя, поэтому было назначено дополнительное время.

В овертайме сильнее оказался «Дизелист»: уже на 2-й минуте красный свет за воротами «Локо-Юниора» зажег Максим Колмыков.

Таким образом, пензенская команда досрочно победила в регулярном чемпионате НМХЛ.

Вторая встреча «Дизелиста» и «Локо-Юниора» состоится в предстоящее воскресенье, 26 февраля.
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