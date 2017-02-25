Пензенский «Дизелист» в овертайме обыграл «Локо-Юниор» Спорт Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» обыграл «Локо-Юниор» из Ярославля со счетом 2:1 в домашнем матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), который состоялся в субботу, 25 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Первая шайба в игре была заброшена в середине второго периода. Отличился Алексей Соловьев из «Дизелиста». Ответить команда из Ярославля смогла лишь в середине финальной двадцатиминутки: большинство реализовал Артем Кокшаров. До конца встречи командам не удалось выявить победителя, поэтому было назначено дополнительное время. В овертайме сильнее оказался «Дизелист»: уже на 2-й минуте красный свет за воротами «Локо-Юниора» зажег Максим Колмыков. Таким образом, пензенская команда досрочно победила в регулярном чемпионате НМХЛ. Вторая встреча «Дизелиста» и «Локо-Юниора» состоится в предстоящее воскресенье, 26 февраля. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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