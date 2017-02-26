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В Пензе определили победителей областного фестиваля по быстрым шахматам

14:23 | 26.02.2017 | Спорт

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Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Итоги областного фестиваля по быстрым шахматам «Пенза-2017», посвященного Дню защитника Отечества, подвели в Пензе в минувшую субботу, 25 февраля.

В Пензе определили победителей областного фестиваля по быстрым шахматам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в турнире приняло участие 43 команды, 20 из которых младшей возрастной группы и 23 — старшей. В Пензу приехали четыре команды из Кузнецка и по две — из Каменки и Заречного.

В младшей группе победила команда «Настоящие индейцы» в составе Сергея Цапенко, Дамира Ильязова, Андрея Бринюшина и Максима Попова.

На втором месте оказалась команда из Кузнецка «Рыси» — Матвей Коблов, Никита Адамович, Антон Можаев и Ольга Потапова, однако команда предпочла получить приз за первое место среди команд Пензенской области.

В связи с этим серебряную медаль получила команда, занявшая третье место, «Школа шахмат «Интерес» — Илья Харитонов, Даниил Картышков, Тимур Пукаев и Егор Попков.

«Бронзу» завоевала команда «Сенсор» из Заречного — Александр Адмаев, Мирон Фролкин, Матвей Косов и Артем Проскурнин.

В старшей группе первенствовала команда «Доминация» — Ярослав Тарасенко, Даниил Дуничев, Петр Наумов и Иван Немов.

Второе место заняла команда «Школа шахмат «Интерес» — Артем Балабохин, Станислав Шмегеровский, Кирилл Тубашев и Алексей Белов.

Третьей стала команда «Армагеддон» — Данила Морозов, Кирилл Редько, Артем Горшков и Кирилл Еркаев, сообщается на сайте шахматной федерации Пензенской области.
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