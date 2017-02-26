Пензенский «Дизелист» одержал победу в последнем матче регулярного чемпионата НМХЛ
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Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. «Дизелист» одержал победу над командой «Локо-Юниор» из Ярославля в своем последнем матче в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2016–2017 годов, который состоялся в Пензе в воскресенье, 26 февраля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Уже на 4-й минуте счет открыл Денис Морозов из «Локо-Юниора», на что через 10 минут точным ударом ответил Глеб Муртазин из «Дизелиста».
Еще две шайбы игроки пензенской команды забросили с разницей в 2 минуты в середине второго периода — отличились Александр Дудин и Владислав Волков.
В финальной двадцатиминутке гол забил Данил Якимчук из ярославской команды, однако это не помогло «Локо-Юниору» одержать победу.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Дизелиста».