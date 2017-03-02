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Пензенский «Дизелист» очень серьезно готовится к играм с «Белгородом» — Алексей Ваулин

11:13 | 02.03.2017 | Спорт

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» уделяет большое внимание подготовке к двум встречам с командой «Белгород», которые пройдут в рамках плей-офф чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги в предстоящие выходные, 4 и 5 марта. Об этом сообщил главный тренер команды Алексей Ваулин.

Пензенский «Дизелист» очень серьезно готовится к играм с «Белгородом» — Алексей Ваулин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Готовимся к серьезному противостоянию. Так сложилось, что именно с «Белгородом» наши матчи складывались не так просто. У нас есть преимущество по результату, но все игры проходили в упорной борьбе, а побеждали мы с разницей всего в одну шайбу. Готовимся очень серьезно», — отметил наставник «Дизелиста».

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», в расположении тренерского штаба молодежной команды 24 игрока.

Пензенская команда вышла в плей-офф НМХЛ с первого места, а «Белгород» — с восьмого.
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