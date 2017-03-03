13:34:47 Пятница, 3 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Наталья Капитонова из Пензы стала абсолютной чемпионкой России

08:58 | 03.03.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Наталья Капитонова из Пензы стала абсолютной победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике, прошедшего в Казани.

Наталья Капитонова из Пензы стала абсолютной чемпионкой России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Девушка стала лучшей по итогам личного многоборья, победительница которого определялась по сумме выступлений за два дня.

Наталья Капитонова набрала 108,231 балла, опередив Елену Еремину из Санкт-Петербурга, заработавшую 107,732 балла, и Евгению Шелгунову, представляющую Звенигород и Алатырь — 106, 597 балла.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой, Наталья Капитонова навсегда вписала свое имя в историю спорта Пензенской области.

«Она стала первой гимнасткой, завоевавшей золотую медаль чемпионата в многоборье, и первой чемпионкой России в истории женской спортивной гимнастики», — подчеркнули в спортшколе.

Наталья Капитонова является обладательницей Кубка России в упражнении на брусьях 2016 года.
Актуальное
Читайте также
В Пензе мошенница обманом похитила деньги со сберкнижки 74-летней пенсионерки В бюджет Пензенской области за два месяца поступило более 3 млрд. рублей
Два пензенских педагога стали победителями всероссийского конкурса В Пензе проверка начата по факту ДТП, в котором пострадал пешеход
В драмтеатре Пензы весной воплотят три новых проекта В Полевом воры сдали украденные аккумуляторы на металлолом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама