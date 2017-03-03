Наталья Капитонова из Пензы стала абсолютной чемпионкой России Спорт

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Наталья Капитонова из Пензы стала абсолютной победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике, прошедшего в Казани.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Девушка стала лучшей по итогам личного многоборья, победительница которого определялась по сумме выступлений за два дня.

Наталья Капитонова набрала 108,231 балла, опередив Елену Еремину из Санкт-Петербурга, заработавшую 107,732 балла, и Евгению Шелгунову, представляющую Звенигород и Алатырь — 106, 597 балла.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой, Наталья Капитонова навсегда вписала свое имя в историю спорта Пензенской области.

«Она стала первой гимнасткой, завоевавшей золотую медаль чемпионата в многоборье, и первой чемпионкой России в истории женской спортивной гимнастики», — подчеркнули в спортшколе.

Наталья Капитонова является обладательницей Кубка России в упражнении на брусьях 2016 года.