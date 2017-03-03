Статус «Лицо ГТО» присвоен 66 жителям Пензенской области Спорт

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. 66 жителей Пензенской области, активно пропагандирующих приверженность здоровому образу жизни, удостоены статуса «Лицо ГТО» в ходе церемонии, состоявшейся в училище олимпийского резерва в пятницу, 3 марта.

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В их числе — работники образования, правоохранительных органов, чиновники, спортсмены и журналисты. В частности, «Лицом ГТО» стал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В рамках мероприятия представители районов и городов области подписали соглашение о совместной деятельности, предполагающей пропаганду всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

После этого им вручили сертификаты, подтверждающие приобретение статуса, и шарфы с символикой акции.

Обращаясь к собравшимся, вице-губернатор Валерий Савин отметил, что сдавал нормативы ГТО во время учебы в школе №24 и в вузе.

«У нас учителем физкультуры был Геннадий Петрович Мурашкин. Это человек, который был предан своему делу, физической культуре и спорту. Он своим «огнем» зажигал учащихся, детей, которые также вливались в ряды физкультурников, спортсменов», — сказал он, добавив, что воспитанником педагога был в том числе директор УОР Владимир Андреев.

Валерий Савин обратил внимание на то, что по развитию комплекса «Готов к труду и обороне» Пензенская область находился в первой тройке среди регионов Приволжского федерального округа, но акция «Лицо ГТО» мотивирует к ведению здорового образа жизни еще большее число людей.

В свою очередь министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский, отметил, что «Лица ГТО» это ноу-хау Пензенской области.

«Главная цель в том, чтобы через «ГТО» стало больше желающих вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом. От этого сразу и занятость лучше будет, и болезни уйдут куда-то на задний план. Конечно, мы хотели бы, чтобы вы стали и пропагандистами здорового образа жизни», — отметил он.

Григорий Кабельский сообщил, что на данный момент на официальном сайте ГТО зарегистрированы 102 тыс. пензенцев, 39 тыс. человек приняли участие в сдаче норм.

К присутствующим также обратился призер международных турниров по легкой атлетике, член совета при губернаторе Пензенской области по делам ветеранов, посол ГТО Юрий Сараев, который тоже получил почетный статус.

«34 года я не перестаю заниматься физической культурой и спортом, дружу с этим делом и поэтому вам всем, друзья мои, желаю то же самое. […] Если нужна моя помощь как посла ГТО, я всегда готов приехать в район. Кстати, Каменка меня приглашала дважды», — сказал 79-летний спортсмен.

В дальнейшем статус «Лицо ГТО» планируется присвоить и другим жителям региона, которые ведут здоровый образ жизни и личным примером приобщают окружающих к сдаче физкультурно-спортивного комплекса.