Бажина, Захаров и Кузнецов завоевали «бронзу» на пекинском этапе Мировой серии Спорт

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Представители центра спортивной подготовки Пензенской области Надежда Бажина, Илья Захаров и Евгений Кузнецов стали бронзовыми призерами пекинского этапа Мировой серии в пятницу, 3 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Надежда Бажина в паре с Кристиной Ильиных заняла третье место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Девушки заработали 294,00 балла.

Победу одержали Ши Тинмао и Сю Чжихуан из Китая с суммой 319,20 балла, вторыми стали Мэддисон Кини и Анабель Смит из Австралии — 298,68 балла.

Илья Захаров и Евгений Кузнецов поднялись на третью ступень пьедестала почета также после выступления в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Судьи поставили им 419,25 балла.

Лучшими оказались Цао Юань и Си Сии из КНР — 450,39 балла, «серебро» выиграли Джек Лаугер и Крис Мирс из Великобритании — 427,98 балла, сообщается на сайте ЦСП.