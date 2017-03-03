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Пензенский «Зенит» уступил футболистам из Тамбова со счетом 1:2

18:16 | 03.03.2017 | Спорт

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Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Пензенский футбольный клуб «Зенит» уступил команде «Тамбов-М» в домашнем товарищеском матче, состоявшемся на стадионе «Первомайский» в пятницу, 3 марта.

Пензенский «Зенит» уступил футболистам из Тамбова со счетом 1:2

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-атташе клуба «Зенит» Николай Шумилин, единственный гол удалось забить новому игроку команды Ярославу Краснову.

«Была возможность при счете 0:1 забить, но Михаил Маркин не сумел переиграть вратаря, когда бил одиннадцатиметровый», — отметил собеседник агентства.

Николай Шумилин добавил, что поражению не стоит придавать большого значения.

«Тренеры меняют игроков, испытывают свой состав», — пояснил он.

Пресс-атташе команды отметил, что действиями пензенских футболистов руководил главный тренер Игорь Пывин, а за ходом игры следило руководство «Зенита», в том числе новый спортивный директор Сергей Волгин.

В весенней стадии первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр» пензенский клуб «Зенит» проведет первые три матча дома: 9 апреля примет «Калугу», 16-го — «Энергомаш» из Белгорода, а 23-го — липецкий «Металлург».

На 29 апреля намечена игра между командами «Зенит» и «Торпедо» в Москве.
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