Захаров, Кузнецов, Бажина и Белова выступят на II этапе Мировой серии по прыжкам в воду Спорт

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Надежда Бажина и Валерия Белова, выступающие за Пензенскую область, примут участие во втором этапе Мировой серии по прыжкам в воду, который пройдет в Гуанчжоу с 10 по 12 марта.

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При этом Илья Захаров и Евгений Кузнецов возглавят сборную России.

Ожидается, что они будут отстаивать честь страны на 3-метровом трамплине в индивидуальных и синхронных прыжках

Надежда Бажина выступит в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Кристиной Ильиных, а также в миксте совместно с Виктором Минибаевым.

Виктория Белова поборется за победу в синхронных прыжках с вышки в паре с Юлией Тимошининой, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».