«Снежана-Котельники» обыграла «Лагуну-УОР» из Пензы со счетом 3:1 Спорт

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Подмосковная «Снежана-Котельники» одержала победу над пензенской «Лагуной-УОР» в первом матче четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу среди команд Высшей лиги.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча, которую пензенские футболистки провели на выезде в минувшую субботу, 11 марта, завершилась с результатом 3:1.

Счет в игре на 4-й минуте открыла игрок «Лагуны-УОР» Александра Чернова. В итоге этот мяч так и остался единственным в активе пензенского клуба.

На 11-й минуте встречи Татьяна Кулешова точным ударом сравняла результат на табло — 1:1. Еще два гола были забиты на 18-й и 28-й минутах игры — в составе команды «Снежана-Котельники» отличились Татьяна Коржова и Елизавета Карасева.

Комментируя состоявшийся матч, наставник «Лагуны-УОР» Юрий Новиков высказал мнение, что лидеры не проявили бойцовских качеств и должного мастерства.

«То есть потерялись сегодня совсем. Лидеров у нас на площадке не было, была только одна команда — «Снежана», — отметил наставник.

Говоря о шансах выхода в полуфинал, Юрий Новиков сказал, что их значительно больше у соперниц.

«Но при этом терпение и труд все перетрут. Будем работать всю эту неделю», — цитирует главного тренера пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Следующий матч команды проведут в Пензе в субботу, 18 марта.