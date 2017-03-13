В Пензе будет создана детско-юношеская спортивно-адаптивная школа Спорт

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» будет создана в Пензе в ближайшее время.

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Ожидается, что она начнет свою работу в мае 2017 года.

Комментируя ИА «PenzaNews» планы по созданию этого учреждения, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский отметил, что на данный момент адаптивных школ нет лишь в 10 регионах.

«Самое главное — с открытием этой школы мы получим большие федеральные средства на организацию работы», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время готовится постановление правительства Пензенской области о создании учреждения, после подписания которого станет точно известно, где оно будет базироваться и какие направления развивать.

«Это будет, прежде всего, отдельное учреждение, мы предполагаем. Оно необходимо», — сказал Григорий Кабельский.

По его словам, на подготовку всех документов потребуется около 1,5 недель.

Отвечая на вопрос о том, кто возглавит детско-юношескую спортивно-адаптивную школу, министр уточнил, что рассматривается несколько кандидатур, но окончательное решение не принято.

«Люди-то у нас есть в Пензенской области, которые хотят возглавить это направление», — резюмировал собеседник агентства.