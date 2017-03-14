В Пензе разыграют 5–8 места ЧР по баскетболу среди женских клубов Суперлиги Спорт

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Игры за 5–8 места чемпионата России по баскетболу среди женских клубов Суперлиги второго дивизиона пройдут в Пензе с 18 по 20 марта.

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Команды, которые не смогли выйти «Финал четырех», в том числе пензенская, встретятся в спортивном центре «Юность».

В субботу, 18 марта, в 14.00 сыграют «Ладога» из Санкт-Петербурга и «Динамо-2» из Новосибирской области, в 17.00 — «Юность» из Пензы и «Енисей-2» из Красноярского края.

На следующий день в 14.00 состоится встреча «Динамо-2» и «Енисея-2», а в 17.00 — «Ладоги» и «Юности».

В понедельник, 20 марта, в 14.00 пройдет матч «Енисея-2» и «Ладоги», а в 17.00 — «Юности» и «Динамо-2».