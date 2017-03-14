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В Пензе разыграют 5–8 места ЧР по баскетболу среди женских клубов Суперлиги

09:34 | 14.03.2017 | Спорт

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Игры за 5–8 места чемпионата России по баскетболу среди женских клубов Суперлиги второго дивизиона пройдут в Пензе с 18 по 20 марта.

В Пензе разыграют 5–8 места ЧР по баскетболу среди женских клубов Суперлиги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Команды, которые не смогли выйти «Финал четырех», в том числе пензенская, встретятся в спортивном центре «Юность».

В субботу, 18 марта, в 14.00 сыграют «Ладога» из Санкт-Петербурга и «Динамо-2» из Новосибирской области, в 17.00 — «Юность» из Пензы и «Енисей-2» из Красноярского края.

На следующий день в 14.00 состоится встреча «Динамо-2» и «Енисея-2», а в 17.00 — «Ладоги» и «Юности».

В понедельник, 20 марта, в 14.00 пройдет матч «Енисея-2» и «Ладоги», а в 17.00 — «Юности» и «Динамо-2».
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