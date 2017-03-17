Пловцы из Пензенской области поборются за медали чемпионата России Спорт

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Пятнадцать спортсменов из Пензенской области допущены к участию в чемпионате России по плаванию, который пройдет в Москве 10–14 апреля. Такие данные опубликованы на сайте Всероссийской федерации плавания.

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Это Виктория Андреева, Мария Асташкина, Ангелина Ванькова, Артем Иванов, Роман Коженков, Артем Лазарев, Роман Ларина, Виктория Малютина, Кирилл Мордашев, Дмитрий Пастухов, Регина Пугачева, Никита Третьяков, Александр Харланов, Анна Чертухина, а также Анастасия Фесикова, которая параллельным зачетом выступает за Ямало-Ненецкий автономный округ.

Церемония открытия соревнований состоится в спорткомплексе «Олимпийский» 10 апреля в 17.45.