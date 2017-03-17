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Пловцы из Пензенской области поборются за медали чемпионата России

08:00 | 17.03.2017 | Спорт

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Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Пятнадцать спортсменов из Пензенской области допущены к участию в чемпионате России по плаванию, который пройдет в Москве 10–14 апреля. Такие данные опубликованы на сайте Всероссийской федерации плавания.

Анастасия Фесикова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это Виктория Андреева, Мария Асташкина, Ангелина Ванькова, Артем Иванов, Роман Коженков, Артем Лазарев, Роман Ларина, Виктория Малютина, Кирилл Мордашев, Дмитрий Пастухов, Регина Пугачева, Никита Третьяков, Александр Харланов, Анна Чертухина, а также Анастасия Фесикова, которая параллельным зачетом выступает за Ямало-Ненецкий автономный округ.

Церемония открытия соревнований состоится в спорткомплексе «Олимпийский» 10 апреля в 17.45.
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