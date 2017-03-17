В Пензенской области доход ФОКов и бассейнов увеличился более чем на 1 млн. рублей Спорт

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Доходы физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов Пензенской области за январь и февраль 2017 года увеличились на 1 млн. 275 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский в ходе заседания межведомственной комиссии по демографии в пятницу, 17 февраля.

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По его словам, в рейтинге Минспорта Пензенской области на первом месте по оказанию платных услуг в ФОКах находится Сердобский район — в спортивных объектах за два месяца заработано 104 тыс. рублей, что на 74% больше, чем в прошлом году. На втором месте — Иссинский район, а на третьем — Никольский.

Министр обратил внимание, что в Белинском районе платных услуг за два месяца оказано на 700 рублей.

«Это час или два работы одного ФОКа», — подчеркнул Григорий Кабельский.

По словам главы Минспорта, на платных услугах в бассейнах муниципальные районы за январь–февраль заработали в общей сложности более 3 млн. рублей, что на 600 тыс. больше, чем за аналогичный период 2016 года. Среди платных услуг в бассейнах лидирует Бессоновский район, на втором месте — Сердобский, на третьем — Мокшанский.

По словам вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, платные услуги в учреждениях физкультуры и спорта являются, в первую очередь, работой по привлечению взрослого населения и детей к здоровому образу жизни.

«Люди должны нести заработанные рубли не в шинок, а в бассейн или физкультурно-оздоровительный комплекс, чтобы за 150 рублей или меньше заниматься и час, и два, и три», — отметил он.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова предложила привлечь к этой работе медицинские организации.

«В частности, занятия в бассейне — это приоритетный вид спорта для людей с самыми разными заболеваниями. Например, они полезны для больных остеохондрозом, для пожилых людей. Может быть, врач будет давать рекомендации определенным группам больных, выдавать бесплатный талон на первое посещение», — цитирует Оксану Чижову пресс-служба регионального правительства.