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Пензенская «Лагуна-УОР» разгромила «Снежану-Котельники» и вышла в полуфинал ЧР

08:55 | 19.03.2017 | Спорт

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала убедительную домашнюю победу над «Снежаной-Котельники» со счетом 3:0, что позволило ей выйти в полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги.

Пензенская «Лагуна-УОР» разгромила «Снежану-Котельники» и вышла в полуфинал ЧР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России, первый мяч залетел в ворота гостей на 15-й минуте встречи — отличилась Мария Самойлова. Еще через минуту «Снежане-Котельники» был засчитан автогол. Итоговый счет на табло показался на 36-й минуте встречи — точна на реализации была Ирина Родькина.

В полуфинале «Лагуне-УОР» предстоит встреча с действующим чемпионом России — «Авророй» из Санкт-Петербурга.

Пензенская команда проведет матчи дома и на выезде 25 марта и 1 апреля соответственно.
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