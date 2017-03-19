Пензенские дзюдоисты стали призерами кубка ЦСКА Спорт

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла третье место по итогам открытого кубка ЦСКА среди юношей по дзюдо, посвященного памяти выдающегося тренера Михаила Мухаметшина, состоявшегося на базе дворца спортивных единоборств в Москве в минувшую субботу, 18 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Турнир проходил в два этапа. По итогам отборочного тура 11 сильнейших команд получили допуск в финальную стадию соревнований. Борьбу вели 100 юных дзюдоистов 2003–2005 годов рождения — воспитанники спортивных школ Москвы, Подмосковья, Пензы и Твери. Пензенскую область на татами представляли Кирилл Мосолов, Денис Кулагин, Айрат Юмакулов, Никита Учуев, Никита Горбатов, Олег Лузгин, Данила Козлов, Дмитрий Николаев и Анатолий Фадеев», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что обладателем большого кубка ЦСКА стала команда «ЦСКА-1».

Турнир по дзюдо памяти Михаила Мухаметшина состоялся в пятый раз. Он посвящен памяти неоднократного чемпиона мира, Европы и России, заслуженного мастера спорта РФ, известного тренера.

Долгие годы Михаил Мухаметшин был ведущим тренером спортшколы ЦСКА. Среди его учеников — победитель Кубка мира Сергей Козель и призер чемпионатов Европы Ислам Мациев.

Многие участники данного турнира уже полнили ряды сборной России среди юношей, например, Саид Гаджиев, который в феврале в Италии стал победителем Кубка Европы по дзюдо.

В качестве почетного гостя на прошедших соревнованиях присутствовал пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов.