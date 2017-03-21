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Два спортсмена из Пензенской области завоевали медали на Специальной Олимпиаде в Австрии

10:00 | 21.03.2017 | Спорт

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Валерий Селюков и Надежда Ильина из Пензенской области заняли призовые места в соревнованиях по лыжным гонкам на всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Австрии.

Два спортсмена из Пензенской области завоевали медали на Специальной Олимпиаде в Австрии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувший понедельник, 20 марта, Надежда Ильина завоевала золотую медаль, в Валерий Селюков стал бронзовым призером.

Ранее еще одна представительница Пензенской области Ирина Никитина заняла первое место в шорт-треке, сообщается в группе «Специальная Олимпиада России» в социальной сети «ВКонтакте».

На Всемирных зимних играх в Австрии российская делегация представлена в составе 123 человек. 88 из них — атлеты Специальной Олимпиады России из 20 регионов страны.

Спортсмены с умственными отклонениями принимают участие в соревнованиях по горнолыжному и конькобежному спорту, лыжным гонкам, снегоступингу, сноуборду, фигурному катанию, флорболу и хоккею на полу.
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