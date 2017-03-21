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ФОТОРЕПОРТАЖ Разрушающийся дом на улице Ударной. Пенза, 21 марта 2017 г.

12 гимнастов представят Пензенскую область на домашнем первенстве России

15:55 | 21.03.2017 | Спорт

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Двенадцать человек представят Пензенскую область на первенстве России по спортивной гимнастике, которое пройдет во дворце спорта «Буртасы» с 5 по 8 апреля.

12 гимнастов представят Пензенскую область на домашнем первенстве России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Борьбу за награды будут вести Елизавета Володина, Дарья Баженова, Карина Зыбайло, Григорий Климентьев, Павел Лукашов, Сергей Гоглов, Наиль Гульмаяров, Олег Ступкин, Артем Козлов, Алексей Лунев, Владислав Лукьянов и Валентин Бесхмельницын.

Предстоящие соревнования объединят юниоров в возрасте 14–17 лет и юниорок 13–15 лет.

На состязания в Пензу приедут гимнасты, прошедшие отбор по итогам окружных первенств.

«5 апреля пройдут соревнования в командном первенстве у юниоров. На следующий день состоится финал командного первенства у юниорок. 7 апреля будут разыграны медали в личном многоборье, а завершатся соревнования по традиции финалами в отдельных видах», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.
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