12 гимнастов представят Пензенскую область на домашнем первенстве России Спорт

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Двенадцать человек представят Пензенскую область на первенстве России по спортивной гимнастике, которое пройдет во дворце спорта «Буртасы» с 5 по 8 апреля.

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Борьбу за награды будут вести Елизавета Володина, Дарья Баженова, Карина Зыбайло, Григорий Климентьев, Павел Лукашов, Сергей Гоглов, Наиль Гульмаяров, Олег Ступкин, Артем Козлов, Алексей Лунев, Владислав Лукьянов и Валентин Бесхмельницын.

Предстоящие соревнования объединят юниоров в возрасте 14–17 лет и юниорок 13–15 лет.

На состязания в Пензу приедут гимнасты, прошедшие отбор по итогам окружных первенств.

«5 апреля пройдут соревнования в командном первенстве у юниоров. На следующий день состоится финал командного первенства у юниорок. 7 апреля будут разыграны медали в личном многоборье, а завершатся соревнования по традиции финалами в отдельных видах», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.