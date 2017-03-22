Первый этап кубка губернатора по дзюдо стартует в Пензе 25 марта Спорт Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Первый этап седьмого открытого кубка губернатора Пензенской области по дзюдо пройдет на базе дворца единоборств «Воейков» в предстоящие выходные, 25 и 26 марта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Борьбу за победу будут вести дзюдоисты 2003–2004 и 2005–2007 годов рождения из 50 спортивных школ и клубов. Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, ожидается, что на турнир приедут представители 20 регионов. «Кроме Поволжья, заявлены спортсмены из Москвы, Сочи, Ингушетии, Белгорода, Рязани, Калуги, Тулы, Волгограда и Челябинска. В общей сложности — 673 человек», — уточнил собеседник агентства. По его словам, соревнования будут проходить в три этапа. «На каждом будут присваиваться рейтинговые очки, которые будут суммированы в финале. Итоги подводятся после завершения третьего этапа, тогда и определится обладатель кубка губернатора Пензенской области», — резюмировал Эдуард Копылов. Нашли ошибку в тексте?

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