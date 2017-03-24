Встреча пензенской «Лагуны-УОР» с «Авророй» будет тяжелой — Юрий Новиков Спорт

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Встреча пензенской «Лагуны-УОР» и «Авроры» из Санкт-Петербурга в полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, которая состоится в предстоящую субботу, 25 марта, будет тяжелой. Такое предположение сделал наставник пензенской команды Юрий Новиков.

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«Мы сейчас активно готовимся к этой встрече, просматриваем игры, нарабатываем что-то новое. [...] Но вы сами понимаете, что это плей-офф. Матчи навылет зачастую бывают очень непредсказуемыми. Игра все покажет. Сейчас наша медгруппа помогает девчонкам восстановиться, залечить синяки и ссадины. Серьезных травм нет. Дай бог всем девчонкам здоровья! Все в строю, все работают и настраиваются на серьезную борьбу», — сказал главный тренер «Лагуны-УОР».

В свою очередь футболистка Лиана Юхаева подчеркнула, что команда не планирует отдавать сопернику место в финале.

«Конечно, хотелось бы встретиться с «Авророй» в финале. Это был бы шикарный матч, но так выпал жребий, что с нашим принципиальным соперником мы сойдемся в полуфинале и мы постараемся ее обойти», — цитирует спортсменку пресс-служба «Лагуны-УОР».