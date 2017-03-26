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Захаров, Кузнецов, Бажина и Белова выступят на III этапе Мировой серии по прыжкам в воду

10:29 | 26.03.2017 | Спорт

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Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Надежда Бажина и Валерия Белова, выступающие за Пензенскую область, примут участие в третьем этапе Мировой серии по прыжкам в воду, который пройдет в Казани с 31 марта по 2 апреля.

Захаров, Кузнецов, Бажина и Белова выступят на III этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При этом Илья Захаров и Евгений Кузнецов возглавят национальную сборную РФ.

Ожидается, что они будут отстаивать честь страны в индивидуальных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Валерия Белова выступит в синхронных прыжках с вышки в паре с Юлией Тимошининой.

Надежда Бажина поборется за победу в миксте совместно с Виктором Минибаевым, сообщается на сайте Российской федерации прыжков в воду.
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