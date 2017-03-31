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Более трети жителей Пензы систематически занимаются физкультурой

10:44 | 31.03.2017 | Спорт

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Охват жителей Пензы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году составил 36,6% от общего количества населения муниципалитета. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о результатах деятельности администрации за минувший год в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

Более трети жителей Пензы систематически занимаются физкультурой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В городе Пензе функционируют 8 муниципальных детско-юношеских спортивных школ. Общее количество обучающихся в муниципальных спортивных школах составляет более 5 тыс. человек. Ежегодно воспитанники спортивных школ города Пензы показывают высокие спортивные результаты на соревнованиях различного уровня», — сказал Виктор Кувайцев.

По его словам, в прошлом году на соревнованиях международного и всероссийского уровня воспитанниками спортивных школ Пензы было завоевано 114 наград разного достоинства, что на 20 наград больше позапрошлого года.

«За период 2016 года проведено более 150 спортивных и физкультурных мероприятий с общим количеством участников более 100 тыс. человек. Необходимо отметить, что город Пенза принимает активное участие в работе по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу и празднованию 100-летия пензенского футбола в 2018 году. Начаты работы по реконструкции тренировочной площадки на базе футбольного клуба «Зенит» и другие мероприятия, которые позволят достойно принять гостей», — отметил Виктор Кувайцев.
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