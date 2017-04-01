В Пензе открыт спортивный магазин «Декатлон» Спорт

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Несколько десятков жителей Пензы пришли на открытие спортивного магазина «Декатлон», которое состоялось в субботу, 1 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский отметил, что открытие такого большого спортивного магазина является знаковым событием.

«Я очень надеюсь, что с открытием этого магазина количество занимающихся физкультурой и спортом в нашем городе и области увеличится. И очень надеюсь на сотрудничество с компанией по проведению различных соревнований, в том числе как массовых, так и российских», ― сказал он.

Глава регионального Минспорта также пожелал «Декатлону» хорошей и долгой работы в Пензенской области.

После этого директор магазина «Декатлон» Сабина Ибрагимова и Григорий Кабельский перерезали красную ленту.

Первых посетителей аплодисментами встречали консультанты магазина.

Также все желающие могут принять участие в розыгрыше призов ― для этого необходимо взять специальный билет, найти пять указанных в нем товаров и написать цену. После этого опустить часть купона в лототрон.

Также розыгрыш пройдет среди обладателей клубных карт.

Кроме того, в магазине организовано несколько площадок для спортивных игр, на которых лучших также наградят подарками.