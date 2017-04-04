Григорий Кабельский выдвинут в вице-президенты Ассоциации водных видов спорта Спорт Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Члены президиума Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) единогласно выдвинули кандидатуру министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского на пост вице-президента вновь создаваемой Ассоциации водных видов спорта России. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Заседание президиума состоялось в рамках этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Казани. Как сообщается на сайте РФПВ, призер Игр Глеб Гальперин и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин претендуют на вхождение в руководящую организацию. Основным кандидатом на пост президента ассоциации является член АНОК, вице-президент FINA, президент федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло России Алексей Власенко. Нашли ошибку в тексте?

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