Григорий Кабельский выдвинут в вице-президенты Ассоциации водных видов спорта
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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Члены президиума Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) единогласно выдвинули кандидатуру министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского на пост вице-президента вновь создаваемой Ассоциации водных видов спорта России.
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Заседание президиума состоялось в рамках этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Казани.
Как сообщается на сайте РФПВ, призер Игр Глеб Гальперин и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин претендуют на вхождение в руководящую организацию.
Основным кандидатом на пост президента ассоциации является член АНОК, вице-президент FINA, президент федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло России Алексей Власенко.