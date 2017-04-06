17:01:23 Четверг, 6 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Шесть полевых игроков и два вратаря пополнили состав пензенского «Зенита»

14:36 | 06.04.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Шесть полевых игроков и два вратаря пополнили состав пензенского «Зенита» перед весенней частью первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Об этом сообщил главный тренер клуба Игорь Пывин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации в четверг, 6 апреля.

Шесть полевых игроков и два вратаря пополнили состав пензенского «Зенита»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это вратари Дмитрий Кортнев и Олег Суворов, защитники Антон Белов, Алексей Бердников, полузащитники Роман Парфинович, Николай Кирица, Амир Конов и нападающий Сергей Сипатов.

«В основном ребята, конечно, молодые. Среди них есть и игрок постарше — 1989 года рождения. Это вратарь, который уже, я считаю, квалифицированный футболист для второй лиги. Это [Дмитрий] Кортнев. Остальные ребята 1995–1996 годов рождения, 1997-го даже есть», — уточнил наставник.

Игорь Пывин добавил, что переговоры велись и с более квалифицированными футболистами, которые пока обдумывают предложение клуба.

«Остаются те же критерии, какие и были. На поле должен выходить сильнейший игрок на данный момент», — подчеркнул главный тренер «Зенита», отметив, что тренерский состав старается всегда обращать внимание на местных воспитанников.

Говоря о кадровой политике клуба, Игорь Пывин подчеркнул, что в команде должны играть спортсмены, которые проявят максимум стремления к изменению сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2016 года пензенский «Зенит» ушел на перерыв, расположившись в турнирной таблице первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» на 12, предпоследнем, месте. В активе команды 11 очков.

Весенняя стадия турнира начнется для клуба в Москве в предстоящее воскресенье, 9 апреля. Соперником команды станет «Торпедо».
Актуальное
Читайте также
Студенты из Пензы вышли в финал конкурса «Проектирование мульткомфортного дома – 2017» Территорию у жилого дома в «Спутнике» оцепили из-за бесхозного пакета
Пензенский «Зенит» уделит особое внимание тактике игры с московским «Торпедо» В Пензе врачи отработали оказание психологической помощи в случае смертельного ДТП
Наставник пензенского «Зенита» назвал причины ухода из клуба Кузнецова и Хренова Штраф заплатит жительница Кузнецка, из мести обвинившая полицейского в изнасиловании
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама