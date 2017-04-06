Шесть полевых игроков и два вратаря пополнили состав пензенского «Зенита» Спорт

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Шесть полевых игроков и два вратаря пополнили состав пензенского «Зенита» перед весенней частью первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Об этом сообщил главный тренер клуба Игорь Пывин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации в четверг, 6 апреля.

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По его словам, это вратари Дмитрий Кортнев и Олег Суворов, защитники Антон Белов, Алексей Бердников, полузащитники Роман Парфинович, Николай Кирица, Амир Конов и нападающий Сергей Сипатов.

«В основном ребята, конечно, молодые. Среди них есть и игрок постарше — 1989 года рождения. Это вратарь, который уже, я считаю, квалифицированный футболист для второй лиги. Это [Дмитрий] Кортнев. Остальные ребята 1995–1996 годов рождения, 1997-го даже есть», — уточнил наставник.

Игорь Пывин добавил, что переговоры велись и с более квалифицированными футболистами, которые пока обдумывают предложение клуба.

«Остаются те же критерии, какие и были. На поле должен выходить сильнейший игрок на данный момент», — подчеркнул главный тренер «Зенита», отметив, что тренерский состав старается всегда обращать внимание на местных воспитанников.

Говоря о кадровой политике клуба, Игорь Пывин подчеркнул, что в команде должны играть спортсмены, которые проявят максимум стремления к изменению сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2016 года пензенский «Зенит» ушел на перерыв, расположившись в турнирной таблице первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» на 12, предпоследнем, месте. В активе команды 11 очков.

Весенняя стадия турнира начнется для клуба в Москве в предстоящее воскресенье, 9 апреля. Соперником команды станет «Торпедо».