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Наставник пензенского «Зенита» назвал причины ухода из клуба Кузнецова и Хренова

15:27 | 06.04.2017 | Спорт

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Главный тренер пензенского «Зенита», выступающего в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр», Игорь Пывин пояснил, почему клуб покинули полузащитник Евгений Кузнецов и вратарь Вадим Хренов.

Наставник пензенского «Зенита» назвал причины ухода из клуба Кузнецова и Хренова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женя Кузнецов получил очень сложную травму, долго восстанавливался в осенней части [первенства], восстановился и на тот момент времени сыграл столько, сколько мог сыграть ввиду своего физического состояния. […] Полноценную нагрузку он принимать не может. Подошел к руководству клуба и сказал: «Наверное, я буду заканчивать». Поговорив с ним, мы поняли, что нельзя человека мучить. Здоровье превыше всего», — сказал наставник в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации в четверг, 6 апреля.

Игорь Пывин добавил, что Вадим Хренов принял решение играть в любительской лиге.

«Что касается Хренова, мы не видим, скажем так, смысла держать игрока, чтобы просиживать лавку или передавать его в дубль. Он изъявил желание сам перейти в клуб «Каменка», который собирается с этого года играть в первенстве любительской лиги. Он у нас на глазах будет, пускай развивается», — пояснил главный тренер «Зенита».

Он подчеркнул, что по инициативе руководства клуба из команды никого не отчисляли.

«Никого не отчисляли, чтобы прийти и сказать: «Ты нам не нужен». Ни одного игрока такого не было. […] У нас и так ущемленный состав — 22 игрока находятся в заявке, 23-й игрок молодой, перспективный Сергей Коксин на контракте, но не заявлен», — уточнил Игорь Пывин.
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